Juventus-Lecce, Baroni: “Prestazione positiva, ci dà fiducia per le prossime gare”

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha commentato la sconfitta per 2-1 dei giallorossi contro la Juventus, all’Allianz Stadium, nella 33esima giornata del campionato di Serie A. “Queste sono partite dove non puoi sbagliare niente – ha affermato Baroni –, la squadra mi è piaciuta dal punto di vista della personalità. Forse nel primo tempo siamo mancati in qualcosa nella pressione, all’intervallo ho fatto capire alla squadra quel che stavamo sbagliando e nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Peccato, perché abbiamo avuto occasioni concrete per mettere in pari il risultato. Ci teniamo stretta la prestazione, sapevamo che era una partita difficile. Ci dà fiducia per il futuro e per le prossime gare”.