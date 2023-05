Salernitana-Fiorentina 3-3, De Sanctis: “Dia campione vero, vogliamo riscattare Pirola”

Morgan De Sanctis è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Salernitana-Fiorentina 3-3, match della 33^ giornata di Serie A 2022/2023: “Abbiamo preparato molto bene la gara contro un avversario di livello. Con un po’ di attenzione in più avremmo potuto evitare qualche gol subito. Dobbiamo essere orgogliosi di essere arrivati a 10 risultati utili di fila, non è per tutti in Serie A. Il cammino è ancora complicato, ma dobbiamo proseguire il percorso e la fiducia non manca“.

“Dia è un campione vero, dentro e fuori dal campo. Le sue prestazioni sono dello stesso livello dei comportamenti. Ci sono le condizioni per trattenerlo, perciò il 1° luglio sarà un giocatore della Salernitana – ha proseguito De Sanctis – La strada è tracciata. Puntiamo a essere un club virtuoso, ma anche con i conti in regola. Vogliamo consolidarci in Serie A affiancando a giocatori esperti giovani forti. Sicuramente è motivo d’orgoglio vedere in campo Lovato, Daniliuc e Pirola. Per quest’ultimo è nostra intenzione fare un investimento per acquistarne il cartellino. Il futuro di Paulo Sousa? Ne parleremo a salvezza raggiunta“.