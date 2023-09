Bronzetti-Baindl in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Ningbo 2023

Lucia Bronzetti sfiderà Kateryna Baindl al secondo turno del WTA di Ningbo 2023, torneo in programma dal 25 al 30 settembre. Torna in campo a caccia di un’altra vittoria la giocatrice azzurra, che all’esordio ha superato in due set estremamente lottati l’elvetica Jil Teichmann. La sua prossima avversaria sarà l’ucraina Baindl, che al primo turno ha sconfitto in rimonta la beniamina di casa Yuan. Le due si sono affrontate una sola volta, nel 2021 a Courmayer, con vittoria di Baindl. Avrebbero dovuto affrontarsi anche lo scorso mese a Chicago, ma Bronzetti ebbe la meglio senza scendere in campo per ritiro della sua avversaria. In palio un posto ai quarti di finale contro Fruhvirtova o Baindl.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Bronzetti e Teichmann scenderanno in campo mercoledì 27 settembre, con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutto il torneo garantendo ai propri lettori aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.