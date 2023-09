Juventus-Lecce 1-0, Allegri: “Inter, Milan e Napoli più attrezzate di noi”

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto contro il Lecce di misura. “Era importante vincere oggi dopo una sconfitta un po’ rocambolesca, il Lecce è una squadra che non concede molto. Siamo partiti bene, e anche noi non abbiamo concesso niente, siamo stati equilibrati in campo che è la cosa che abbiamo fatto meglio oggi, poi abbiamo avuto la pazienza di sfruttare le occasioni che abbiamo creato”.

Il tecnico bianconero ha poi proseguito: “Dobbiamo giocare meno la palla indietro, soprattutto quando abbiamo la possibilità di giocarla avanti, poi il finale bisogna gestirlo in modo diverso ma sono cose che si sistemate. I ragazzi hanno fatto una bella partita, non era facile a livello mentale, venivamo da una settimana in cui tutti dicevano che eravamo l’antagonista dell’Inter. Dobbiamo avere la forza di mantenere l’equilibrio e soprattutto avere l’aiuto dei tifosi anche nei momenti di difficoltà”.

Poi ha concluso: “Inter, Milan e Napoli sono più attrezzate di noi per vincere il titolo. Una è campione d’Italia, due anni fa ha vinto il Milan, poi c’è l’Inter che è una squadra sempre forte. Noi quest’anno abbiamo giocatori con poca esperienza, oggi dopo il gol ci siamo sbloccati mentalmente e abbiamo giocato meglio. Ci vuole un po’ di pazienza”.