Carabao Cup 2023/2024: il Manchester United si risolleva, Burnley ok e Wolves eliminati

Il Manchester United si risolleva in Carabao Cup 2023/2024. Nel terzo turno della coppa di Lega inglese i Red Devils, in difficoltà in campionato, trovano un secco 3-0 contro il Crystal Palace di Hogdson, frutto dei gol di Garnacho, Casemiro e Martial, e superano dunque questo turno avanzando agli ottavi di finale. Una partita mai in discussione per la squadra di Ten Hag quella di Old Trafford, che può dare morale in vista dei prossimi impegni in Premier League.

Tra le altre partite, spicca il ko dei Wolves in casa dell’Ipswich Town, squadra delle categorie inferiori: gli ospiti passano sul doppio vantaggio con Hwang e Toti, poi clamorosa rimonta dei padroni di casa con Hutchinson, Ladapo e Taylor che ribaltano tutto ed eliminano la formazione favorita. Rispetta il pronostico, invece, il Burnley, che piazza il netto 0-4 in casa del Salford. L’Exeter batte il Luton, altra formazione di Premier – anche se matricola assoluta – a salutare l’EFL Cup già in questa fase, vince il Middlesbrough in casa del Bradford, il Port Vale batte il Sutton, infine bisogna ricorrere ai rigori tra Mansfield e Petersborough: la spuntano i padroni di casa.