Sport in tv oggi martedì 26 settembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di martedì 26 settembre 2023. Torna la Serie A con l’anticipo Juventus-Lecce, ma anche Serie B, Liga, Ligue 1 e Coppa di Lega inglese. Spazio poi al tennis con i tornei di Chengdu, Zhuhai, Tokyo e Ningbo, quindi al biliardo con il British Open e al ciclismo con il Giro Langkawi. Infine, in campo anche l’Italia femminile di Andrea Soncin, che in Nations League se la vedrà contro la Svezia.