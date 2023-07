Juventus, Kean: “Siamo una squadra forte, Barcellona test per iniziare bene”

Moise Kean ha commentato il Soccer Champions Tour che vedrà impegnata la Juventus negli Stati Uniti dal 22 luglio al 2 agosto con tre amichevoli da disputare contro Barcellona, il 22 luglio, Milan, il 27 luglio e Real Madrid, il 2 agosto: “Siamo una grande squadra e meritiamo di essere qui. L’esordio contro il Barcellona è un ottimo test per iniziare al meglio la stagione. Proveremo a vincerle tutte. Il nostro obiettivo è giocare bene e provare a fare il nostro meglio in ogni gara. Giocare contro grandi squadre mi dà una carica in più e mi stimola a fare meglio”.