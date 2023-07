Wimbledon 2023, le previsioni meteo di venerdì 14 luglio: Sinner-Djokovic sotto il tetto?

Le previsioni meteo della giornata di venerdì 14 luglio, in cui andranno in scena le due semifinali maschili di Wimbledon 2023, tra cui Sinner-Djokovic. L’eventuale pioggia in sé non sarebbe un problema dato che il Centrale è dotato di un tetto e il match si potrebbe disputare regolarmente. A fare la differenza sarebbero però le condizioni di gioco, dato che giocare con il tetto aperto o chiuso non è la stessa cosa. Ovviamente non parliamo di una differenza abissale, in fondo si gioca sempre su erba, ma in un match del genere potrebbero essere proprio i dettagli a fare la differenza.

Sinner-Djokovic: previsioni meteo

È prevista pioggia per la giornata di venerdì 14 luglio, dunque è probabile che il match si disputi con il tetto chiuso. Secondo le previsioni meteo, al mattino ci saranno dei rovesci di pioggia che evolveranno poi in una pioggia più costante nel pomeriggio. La temperatura invece dovrebbe aggirarsi sui 20 gradi.