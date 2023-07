Lotta, Ranking Series 2023 Budapest: Abraham Conyedo quinto nei 125kg, Honis settimo nei 97kg

Abraham Conyedo chiude al quinto posto nella categoria 125kg valida per la quarta tappa di Ranking Series di lotta libera a Budapest. L’azzurro viene sconfitto agli ottavi dall’americano Mark Parris, ma la vittoria in finale dello statunitense consente a Conyedo di essere ripescato. L’italiano manca il podio perdendo la finale per il terzo posto con il cinese Deng Zhiwei con il punteggio di 6-1. L’altro azzurro Konrad Honis si ferma al settimo posto nella categoria 97kg. Dopo aver vinto agli ottavi con Vegh, l’azzurro viene battuto dal kazako Urkimbay per 10-2 concludendo la sua corsa ai quarti di finale.