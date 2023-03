Juventus-Verona, le novità di formazione: Kean affianca Vlahovic, Kostic sta bene ed è pronto

Massimiliano Allegri non ha ancora stabilito chiaramente quale sarà la formazione che da schierare in occasione di Juventus-Verona, domani sera alle ore 20:45. L’allenatore bianconero ha spiegato, infatti, che le ultime decisioni verranno prese al termine della rifinitura prevista per domani mattina. In difesa, il principale dubbio riguarda il ballottaggio Gatti (favorito) – Alex Sandro, mentre a centrocampo, visto l’infortunio di Pogba e le squalifiche di Rabiot e di Paredes, spazio ai giovani, possibilmente tre stando a quanto affermato da Allegri. La buona notizia riguarda Kostic, che sta bene e potrà partire titolare, così come Milik potrà essere convocato e siederà in panchina per la prima volta dopo l’infortunio. Non ci sarà Chiesa, ancora alle prese con il lavoro differenziato, mentre Di Maria, vista il lungo viaggio affrontato durante la sosta per le Nazionali, dovrebbe accomodarsi in panchina e far spazio a Kean. Il numero 18 bianconero, reduce da due giornate di squalifica, comporrà il tandem d’attacco insieme a un ritrovato Vlahovic, reduce dai 3 gol realizzati nei 2 incontri disputati con la maglia della Serbia.