Medvedev-Khachanov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

Daniil Medvedev se la vedrà contro Karen Khachanov nella semifinale del Masters 1000 di Miami 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. I due giocatori russi si ritrovano di fronte pochi mesi dopo la sfida di Adelaide, vinta in due set da Medvedev. L’ex numero uno del mondo scenderà in campo ampiamente favorito, sia per i valori che per il momento di forma. Medvedev non ha ancora perso un set questa settimana ed è reduce dalla finale raggiunta a Indian Wells. Guai però a sottovalutare Khachanov, il quale sta vivendo una stagione davvero positiva, come confermato dalla semifinale all’Australian Open, e vuole continuare a stupire.

SEGUI IL LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Khachanov e Medvedev scenderanno in campo oggi (venerdì 31 marzo). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sullo Stadium con inizio fissato non prima delle ore 19:00 italiane (le 13:00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’evento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Khachanov e Medvedev garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.