Napoli, lo stop di Osimhen non preoccupa Spalletti: 7 vittorie su 7 partite senza il nigeriano in questa stagione

Sono ore di ansia, di preoccupazioni e di scaramanzie quelle vissute a Napoli. Lo stop di Victor Osimhen preoccupa molto l’ambiente, col nigeriano che salterà sicuramente la partita di domenica 2 aprile contro il Milan di Stefano Pioli. Tutti preoccupati, tranne Luciano Spalletti che sa come si fa a vincere anche senza il nigeriano in campo.

Il dato di questa stagione parla chiaro e testimonia come Luciano Spalletti abbia creato una macchina perfetta anche senza la punta di diamante. L’attaccante nigeriano è stato fondamentale per la fuga che porterà lo Scudetto e per la cavalcata in Champions League, ma la strada della vittoria il tecnico toscano ha dimostrato di saper attraversare l’assenza di Osimhen solo con vittorie. Sono state sette le partite in questa stagione senza l’attaccante ex Lille: Spezia, Milan, Torino e Cremonese in campionato, Rangers e Ajax e ritorno con gli scozzesi quando Spaletti ha deciso di lasciarlo in panchina. In queste partite un solo risultato, ossia la vittoria. Non solo questo il dato che può far stare tranquilli i tifosi partenopei, ma anche un altro del tutto paradossale. Senza il nigeriano, infatti, la media gol partita del Napoli si alza: 2.4 con lui in campo, 3.1 se non c’è. In attesa di capire quanto starà ai box Osimhen, la storia arriva in soccorso di Spalletti: il tecnico sa vincere anche senza l’attaccante classe 1998.