Juventus, inizia il raduno alla Continassa: presente anche Allegri

Primo giorno di ritiro della stagione 2023/24 per la Juventus. Alla Continassa iniziano ad arrivare alla spicciolata i primi giocatori dopo le vacanze estive per iniziare la preparazione: tra questi attesi anche Bremer e Vlahovic, con quest’ultimo al centro di voci di mercato. Presente anche il tecnico Massimiliano Allegri, rientrato a Torino e presentatosi al J Medical dove sono in corso le visite mediche di ritiro. Primo giorno della nuova esperienza per Francesco Magnanelli, nuovo membro dello staff dell’allenatore toscano.