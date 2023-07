Milan, Scaroni: “Impressionato dalla grande risposta per la campagna abbonamenti”

“Sono impressionato dalla grande risposta per la campagna abbonamenti, la migliore degli ultimi anni. Abbiamo dei sostenitori meravigliosi, sono felice che i nostri tifosi possano riabbracciare la propria squadra. Continuiamo nel nostro percorso di crescita, tutti insieme”. Sono le parole del presidente del Milan, Paolo Scaroni, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport nel giorno in cui i rossoneri fanno il loro rientro a Milanello per iniziare la preparazione estiva.