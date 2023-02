Il portoghese Ruben Guerreiro (Movistar Team) chiude in testa nella classifica finale del Saudi Tour con 8″ di vantaggio sull’italiano Davide Formolo (UAE Team Emirates). Nella quinta e ultima tappa della corsa araba, la AlUla Old Town-Maraya di 142,9 chilometri, vince in volata di Simone Consonni (Cofidis) davanti all’altro azzurro Matteo Malucelli (Bingoal WB) ed il tedesco Pascal Ackermann (UAE Team Emirates).