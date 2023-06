Juventus, in dubbio il futuro di Arthur: ipotesi risoluzione

Ancora in dubbio il futuro di Arthur, di ritorno alla Juventus dopo il prestito al Liverpool. Secondo “Globoesporte”, non sarebbe da escludere una risoluzione del contratto. Il giocatore nel frattempo vorrebbe definire il suo futuro nella prima metà di luglio, con la volontà di tornare in Premier, mentre sarebbe da escludere un ritorno in Brasile: Fluminense, Gremio e Flamengo negli ultimi mesi avrebbero provato a tastare il terreno ma senza successo visto l’ingaggio fuori portata dell’ex Barcellona.