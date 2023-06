Pagelle Spagna-Croazia 1-0: voti e tabellino Europei Under 21 2023

di Mattia Zucchiatti 32

Le pagelle, i voti e il tabellino di Spagna-Croazia 1-0, match della seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 21. La Spagna si qualifica per i quarti di finale dopo ua partita indirizzata dopo appena venti secondi: Miranda innesca Sergi Gomez che crossa al centro per Abel Ruiz che da due passi non perdona Kotarski. La Croazia fatica a creare gioco, anche gli spagnoli non sono particolarmente pericolosi, ma consolidano il possesso palla e gestiscono il vantaggio di misura. Nel finale la Croazia sfiora il pareggio con l’unica chance da gol della partita: dopo un brutto colpo di testa di Victor Gomez, Sigur serve la palla a Frigan che al volo a botta sicura trova la risposta di Tenas.

SPAGNA (4-2-3-1): Tenas 7; Victor Gomez 5.5, Paredes 6.5, Pacheco 6.5, Miranda 7; Alex Baena 6 (72′ Camello 6), Blanco 6 (91′ Gila sv); Rodri 6 (91′ Barrenetxea sv), Sancet 6 (62′ Veiga 6), Sergi Gomez 7; Abel Ruiz 7 (73′ Oroz sv)

In panchina: Agirrezabala, Leo Román, Hugo Guillamón, Riquelme, Martinez, Manu Sánchez, Bernabé

CT: Santi Denia 6.

CROAZIA (4-5-1): Kotarski 6; Sigur 6, Franjic 5.5 (80′ Galesic sv), Perkovic 6, Krizmanic 5.5 (72′ Colina 6); Sego 5.5 (46′ Stojkovic 6), Baturina 6, Bulat 5.5, Prsir 5 (72′ Palaversa 6), Frigan 6; Beljo 5 (46′ Kacavenda 5.5)

In panchina: Pandur, Čavlina, Soldo, Šimić, Vidović, Hodža, Fruk

CT: Dragan Skocic 6

ARBITRO: Lindhout 6.

RETI: 1′ Abel Ruiz.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Frigan, Sego, Stojkovic. Angoli: 5-6. Recupero: 0′ pt, 4′ st.