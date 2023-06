Probabili formazioni Portogallo-Olanda: Europei Under 21 2023

Le probabili formazioni di Portogallo-Olanda, secondo match della fase a gironi degli Europei Under 21 2023, in programma tra Romania e Georgia. Gli iberici affrontano questa volta gli orange alle 18:00 di sabato 24 giugno nel girone A. Dopo la sconfitta arrivata per 2-0 all’esordio contro la Georgia, il Portogallo deve per forza vincere per rincorrere una qualificazione adesso difficilissimo. L’Olanda invece, è stata bloccata per 0-0 dal Belgio, e ha quindi soltanto un punto in più degli avversari, ma la stessa necessità di vittoria. Vediamo le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Portogallo-Olanda

Portogallo (4-1-2-1-2): Biai; Ferreira, Penetra, Araujo, Tavares; Dantas; Neves, Almeida; Sousa; Vitinha, Neto.

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –

Olanda (5-2-3): Verbruggen; Rensch, van Hecke, Van de Ven, Hartman, Timber; Gravenberch, Taylor; Ekkelenkamp, Brobbey, Summerville.

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –