Si terrà venerdì 6 ottobre la riunione del consiglio di amministrazione della Juventus per l’approvazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2023. Lo ha comunicato lo stesso club bianconero, che ha dunque fissato per questo venerdì l’appuntamento cruciale che è stato più di una volta rimandato in queste ultime settimane e che sarà uno dei passaggi chiave per la società piemontese.