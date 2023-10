Correa delude al Marsiglia, Dugarry attacca: “Sembra un treno merci”

Il Tucu Correa non sta ingranando nella sua nuova avventura al Marsiglia. L’ex Inter, ceduto dai nerazzurri dopo due anni tra molte più ombre che luci, fin qui non è in grande spolvero nemmeno in Francia e Christophe Dugarry, nel commentare le sue prestazioni, è andato all’attacco a RMC Sports: “In questo momento questo ragazzo è stranamente assente. Mi spiace, ma gioca a due all’ora, è un treno merci! Come fa a dribblare qualcuno con quel ritmo? Quando accelererà?”.