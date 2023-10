Adriano Panatta: “Non ci crederete, ma sono contento per Sinner al numero 4”

E’ una giornata storica per il tennis italiano. Con la vittoria di Sinner su Alcaraz in semifinale a Pechino, 7-6 6-1, l’altoatesino ha centrato il best ranking salendo al numero 4 nella classifica Atp. Il numero 1 azzurro ha eguagliato Adriano Panatta come miglior ranking per un italiano nel circuito Atp. Il 73enne di Roma, vincitore del Roland Garros nel 1976, ha pubblicato un video su Twitter dove si congratula con Sinner. “Sinner ha preso a pallate Alcaraz ed è in finale. Ha raggiunto il numero 4 della classifica mondiale. Voi non ci crederete, ma sono contentissimo per lui. So anche che è un bravissimo. Quando mi supererà sarò ancora più contento”, le parole di Panatta.

E anche questa è fatta,meno male😅😅😅 pic.twitter.com/wGh2ZOudvS — Adriano Panatta (@AdrianoPanatta) October 3, 2023