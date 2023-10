Juventus, idee chiare per Allegri contro il Verona: unici dubbi sulla sinistra e in attacco

Alla vigilia della gara dell’Allianz Stadium tra Juventus e Verona, Massimiliano Allegri ha fatto il punto della situazione sugli undici giocatori che scenderanno in campo. Pochi dubbi per il tecnico bianconero, pronto ad affidarsi al trio Gatti-Bremer-Rugani a protezione della porta difesa da Szczesny. A centrocampo confermati Weah, McKennie, Locatelli e Rabiot, mentre sulla sinistra c’è il ballottaggio Cambiaso-Kostic, con Iling Junior pronto a insidiarli. I veri dubbi sono invece in attacco, dove Vlahovic e Milik si contendono una maglia, mentre l’altra vede Kean favorito su Chiesa. Quest’ultimo è infatti tornato a pieno regime dopo i problemi fisici delle ultime settimane e andrà gestito.