Euro 2024: oltre 20 milioni di biglietti richiesti da tutto il mondo

L’Uefa ha fatto sapere di aver chiuso la fase di richiesta di biglietti per Euro 2024, la rassegna continentale in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania, con la ragguardevole cifra di 20 milioni di domande da parte dei tifosi di tutto il mondo. Il processo di richiesta dei biglietti, che l’Uefa riferisce essere stato semplice e trasparente, ha riscosso enorme successo tra i fan di tutto il mondo. Il prezzo è peraltro modico: si parte da 30 euro.

I biglietti per tutte le 51 partite saranno assegnati all’inizio di novembre tramite una lotteria alla quale parteciperanno tutti i richiedenti. I vincitori verranno informati entro il 14 novembre e dovranno confermare l’ordine e completare il processo di pagamento per non perdere la priorità acquisita.

Di seguito, alcune curiosità sul sito Uefa: “In totale, durante il primo periodo di vendita tra il 3 e il 26 ottobre 2023 sono state ricevute più di 20 milioni di richieste di biglietti da 206 paesi, con 7,8 milioni di richieste nelle prime 24 ore. I tifosi della Germania, paese ospitante, sono ansiosi di prendere parte al torneo in casa: rappresentano il 65% delle richieste di biglietti, seguiti da Inghilterra, Francia, Spagna e Austria. I tifosi provenienti da fuori della Germania mostrano interesse a scoprire diverse città ospitanti e hanno richiesto in media biglietti in tre sedi diverse. Al di fuori dell’Europa i primi 5 paesi sono stati USA, Canada, Australia, Cina e Messico – da questi paesi sono stati richiesti oltre 525.000 biglietti. La finale, la partita di apertura con la Germania padrona di casa, e le altre due partite della fase a gironi che hanno coinvolto la Germania hanno suscitato maggiore interesse delle 51 partite. Sono stati richiesti l’incredibile cifra di 2.295.665 biglietti per la finale, che si terrà all’Olympiastadion di Berlino il 14 luglio 2024 – 33 volte la capienza dello stadio. Sono state ricevute più di 1.408.000 richieste per la partita di apertura, che si giocherà alla Monaco Football Arena il 14 giugno 2024 – circa 21 volte la capacità dello stadio. In media, ogni tifoso ha richiesto 13 biglietti”.