Juventus, Giuntoli: “Vicini a Fagioli, noi siamo una famiglia”

Il ds della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida del Meazza contro il Milan. Sul tema scommesse ha dichiarato: “Fagioli sicuramente ha fatto un errore e per questo pagherà. Noi gli staremo vicini nel suo percorso tecnico e sociale. La sua presenza allo stadio? Siamo una famiglia“. Sul mercato di gennaio invece: “Nuovi centrocampisti a gennaio? In questo momento dobbiamo valutare ragazzi come Iling-Junior e Nicolussi Caviglia che vengono dal nostro settore giovanile. Se ci saranno occasioni giuste le valuteremo“.