Atalanta, Gasperini: “Gara durissima, non si devono cercare polemiche”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha commenta ai microfoni di DAZN la gara contro il Genoa: “Loro sono stati tosti, difficili da affrontare, è stata una gara durissima. Abbiamo attaccato a lungo ma se non sblocchi contro queste squadre possono farti gol. Gudmundsson è veramente forte, gli mancava Retegui e hanno parecchia fisicità, è una squadra che darà delle soddisfazioni”. Poi ha proseguito: “Lookman non ha fatto bene contro la Lazio, ma giochiamo tre partite a settimana, non si devono cercare sempre polemiche. Le cinque sostituzioni a me non piacciono, ma si utilizzano per cercare di vincere la partita con gli uomini di valore che hai in panchina”.