Milan-Juventus: problemi audio su Dazn nei primi minuti

Problemi audio su Dazn. Nel corso di Milan-Juventus, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2023/2024, nei primi minuti la telecronaca di Pierluigi Pardo e di Andrea Stramaccioni si sente male e in lontananza. Forse per un problema ai microfoni o qualche interferenza di troppo. Dopo cinque minuti il problema sembra essere risolto. Il problema è stato riscontrato su tutti i dispositivi sia in tv (Zona Dazn) che nell’App.