Juventus, Gatti: “Difficile ed emozionante tornare a Frosinone, non sarà mai una partita come le altre”

“Non sarà mai una partita come le altre. Tornare qui da “avversario” dopo due anni è stato difficile ed emozionante. Qui ho condiviso un anno della mia carriera che porterò dentro nel cuore per sempre, mi ha dato la possibilità di essere dove sono ora. Il legame che ho con questa società, con questi tifosi sarà per sempre, ci tenevo veramente a ringraziarvi tutti per l’accoglienza che mi avete dato… Farò sempre il tifo per voi! È stata vittoria importante! Sempre forza Juventus. Voglio augurare a tutti buone feste, un grandissimo abbraccio”. Questo è il messaggio scritto da Federico Gatti nel giorno di Natale, a 48 ore di distanza dal successo della sua Juventus sul campo del Frosinone, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio in Serie B e dal quale i bianconeri lo hanno acquistato.