La FIFA minaccia di escludere il Brasile dalle competizioni internazionali

Nella giornata di domenica 24 dicembre la FIFA ha avvertito il Brasile che potrebbe sospendere le sue Nazionali e i suoi club dalle competizioni internazionali se un intervento del suo organismo calcistico porterà all’elezione di un nuovo presidente a gennaio. La FIFA ha affermato – in una lettera ottenuta dall’Associated Press – a un dirigente del calcio brasiliano che l’ente calcistico del paese, la CBF, potrebbe essere sospesa se non ascoltasse il suo invito ad aspettare e invece tenesse una rapida elezione per sostituire Ednaldo Rodrigues come presidente della federazione.

Un tribunale di Rio de Janeiro ha infatti rimosso Rodrigues dalla CBF il 7 dicembre a causa di irregolarità nella sua elezione lo scorso anno e i due più alti tribunali brasiliani hanno confermato tale sentenza la settimana scorsa. La FIFA non tollera l’interferenza di uno stato o di una delle sue istituzioni negli affari di una federazione e quindi non approva questa designazione e minaccia di escludere la selezione Nazionale e i club brasiliani da tutte le competizioni internazionali nella suddetta lettera, firmata da Kenny Jean-Marie, presidente delle federazioni affiliate alla FIFA, e Monserrat Jiménez Garcìa, vice segretario generale del Conmebol.