Manchester United, Gary Neville: “Un 2023 vergognoso fino alla fine. I miei migliori auguri a Jim Ratcliffe”

“Il 2023 del Manchester United è stato una vergogna fino alla fine. Il momento di quest’operazione è davvero terribile e nessuna società funzionante ci penserebbe nemmeno. In ogni caso, i miei migliori auguri a Jim Ratcliffe e spero che possa in qualche modo trovare un modo per riportare il club a posto e tornare ad essere qualcosa di rispettabile dentro e fuori dal campo”. Gary Neville, icona dei Red Devils, ora commentatore televisivo, sui social commenta l’annuncio di ieri riguardante la proprietà della squadra di Manchester, con sir Jim Ratcliffe che ha acquisito il 25% delle quote.