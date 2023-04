Inter-Fiorentina, Marotta: “Futuro Bastoni e Onana? Quando c’è volontà giocatori tutto è in discesa”

“Sul futuro di Bastoni e Onana i tifosi possono stare tranquilli? Sicuramente sì anche se come ben sapete c’è sempre la volontà dei giocatori di rimanere nel club, quando c’è questa volontà è tutto in discesa. Ma in questo momento abbiamo chiesto alla squadra di concentrarsi solamente sul campionato, la posta in palio in questo mese è grossa e gratificante”. A dirlo è l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, nell’immediato pre partita del match contro la Fiorentina, valevole per la ventottesima giornata della Serie A 2022/2023. “Quanto dipenderà da Lukaku la sua permanenza? Il suo attaccamento alla maglia nerazzurra da 1 a 10 è 10 – ha aggiunto l’ad nerazzurro ai microfoni di Dazn – chiaro che il giocatore è in prestito e dovremo valutare tutti insieme quali possono essere le prospettive. Oggi è prematuro, io spero che le prestazioni del giocatore siano confortanti e che servano a dare un apporto fondamentale alla squadra”.

“Sorpreso dell’addio di Conte al Tottenham? In parte, sono dinamiche del calcio. Non conosco le dinamiche di questa decisione, non posso pronunciarmi”. Infine un commento anche sulla formazione scelta da Inzaghi: “Le Nazionali hanno portato un dispendio psicofisico, il gruppo si è ricompattato solamente giovedì. Le scelte di mister Inzaghi sono condizionate da questo tour di partite”, ha concluso.