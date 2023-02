Juventus-Fiorentina 1-0, Caressa: “Vlahovic in fuorigioco con il bernoccolo, mi fa impazzire”

Fabio Caressa ha commentato durante Sky Calcio Club il match tra Juventus e Fiorentina, soffermandosi in particolare sul gol annullato a Vlahovic per un fuorigioco davvero millimetrico. “Vlahovic era in fuorigioco con il bernoccolo, è una cosa che mi fa impazzire” afferma il giornalista, evidentemente scettico sull’uso attuale del fuorigioco semiautomatico. Sul resto della partita, Caressa intravede miglioramenti per i bianconeri di Allegri: “Con Di Maria e Chiesa a disposizione c’è più qualità, Allegri però nel secondo tempo ha voluto giocare in maniera più chiusa.”