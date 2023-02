Boxe, Fury vs Usyk: si punta al 29 aprile a Wembley

La sfida storica di unificazione dei pesi massimi tra Oleksandr Usyk, campione Wba, Wbo, Ibf, e Tyson Fury, detentore della sigla Wbc, potrebbe avere luogo a Wembley il 29 aprile. L’idea delle due parti era quella di tenere l’evento a Jeddah ma le autorità saudite non hanno potuto dare conferme sul completamento dei lavori del nuovo impianto in tempo per fine aprile. Si va verso quindi l’opzione casalinga per Fury. Rispetto all’Arabia Saudita, Wembley garantirebbe meno incassi ma ci sono scadenze da rispettare alla luce dei paletti imposti dalle organizzazioni per la difesa delle cinture (per entrambi è già in attesa uno sfidante ufficiale, Dubois per Usyk, uno fra Wilder e Ruiz per Fury). A Wembley il Gypsy King è di casa, avendo già vinto tre volte su tre. La sfida da ‘ospite’ del resto non spaventa Usyk che al Tottenham Stadium di Londra strappò via certezze e cinture all’idolo di casa Anthony Joshua.