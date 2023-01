Juventus, ex procuratore Figc: “Mi aspetto sanzioni pesanti”

Marco Di Lello, ex procuratore della Figc, è intervenuto a Radio Punto Nuovo sottolineando a pochi giorni da Napoli-Juventus la situazione in cui versa la società bianconera in seguito all’inchiesta Prisma. “Ci sono tutte le condizioni perchè la Juventus rischi una sanzione pesante – afferma – Da tifoso del Napoli spero che la squadra possa vincere lo Scudetto sul campo, ma sicuramente mi aspetto sanzioni pesanti per la Juventus e per quelle squadre che hanno collaborato a creare questo sistema.”

In merito invece agli incidenti delle scorse ore tra tifoserie, Di Lello rassicura: “Sono fatti accaduti a centinaia di chilometri di distanza dagli stadi, non c’è alcun rischio di chiusura per il Maradona perchè non si può configurare la condizione per applicare l’articolo 26 del codice di Giustizia Sportiva sulla responsabilità oggettiva delle società. Potrebbero invece arrivare invece dei divieti di trasferta, che sono regolamentati dal Ministero degli Interni.”