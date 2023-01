Parma, Pecchia: “Contro l’Inter servirà attenzione, ma cercheremo di fare la nostra partita”

Fabio Pecchia, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani di Coppa Italia contro l’Inter: “E’ una squadra in salute, molto forte e con energia. Dobbiamo provare a fare le nostre cose nonostante davanti abbiamo un grande avversario, servirà un buon pressing e buona fase di possesso. Servirà attenzione, ma le partite vanno giocate. Buffon? Sarà con noi, e darà un grande aiuto nell’affrontare un match di questo”.

Il Ct bianconero ha poi continuato: “La filosofia del club è quello di portare avanti i risultati sportivi con la crescita dei giovani. Mercato? Non ho chiesto nessuno e la lista della spesa non la faccio neanche a casa, abbiamo una rosa molto ampia, le valutazioni sull’acquisto verranno fatte con il club. Vazquez in questo momento ci ha dato un certo equilibrio e fatto grandi prestazioni, ma ovviamente il ritorno di Inglese è importante e ci dà una soluzione in più. Tutino? Non ho mai notato poca professionalità o un atteggiamento sbagliato, mi rendo conto che per qualcuno possa non essere semplice lavorare durante la settimana e trovare poco spazio in partita”.