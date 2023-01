Milan-Torino, Thiaw squalificato in Coppa Italia: deve scontare uno stop del 2021 in Germania

di Redazione 10

Un altro assente per il Milan in vista dell’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Torino, ma stavolta gli infortuni non c’entrano. Il difensore tedesco, Malick Thiaw dovrà saltare il match di San Siro a causa di una squalifica rimediata in Coppa di Germania ai tempi dello Schalke 04 nel 2021. Uno stop di due giornate per comportamenti antisportivo: un turno è già stato scontato in Germania, il secondo verrà cancellato dopo il match di mercoledì. La partita in questione era Monaco 1860-Schalke 04, del 26 ottobre 2021, Thiaw fu espulso al 48′ e il rosso rimediato costò ai Minatori l’eliminazione.