Futsal, il Ct azzurro Bellarte sfida la Spagna: “Possiamo giocarcela”

di Redazione 12

La nazionale azzurra di calcio a 5 Futsal vola in Spagna, dove mercoledì prossimo affronterà le “furie rosse” a Guadalajara nella seconda partita di qualificazione al Mondiale che si giocherà in Uzbekistan a settembre 2024. “Affrontiamo la Spagna, una delle migliori squadre al mondo ma la vittoria di ieri a Eboli per 3 a 1 contro la Slovenia ci dà fiducia – ha detto il ct Massimiliano Bellarte alla partenza dall’aeroporto di Fiumicino per Madrid -. Siamo pertanto consapevoli del fatto che andiamo lì e che possiamo giocarcela per far sì che il sogno di qualificazione al mondiale si realizzi, visto che l’ultima volta non ci siamo riusciti”. “Siamo – ha aggiunto Bellarte – in un periodo di rinnovamento e ringiovanimento dell’intero movimento e della nazionale. L’entusiasmo che contraddistingue i nostri giovani ci induce quindi a ben sperare per il cammino della nazionale”.