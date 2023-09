Juventus, Cristiano Ronaldo agisce per vie legali: vuole i 19,9 milioni congelati durante il Covid

Dopo aver chiesto gli atti alla Procura di Torino, Cristiano Ronaldo ha deciso di agire per vie legali contro la Juventus per recuperare quelle cifre relative agli stipendi congelati al tempo del lockdown. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Non una cifra qualunque, ma 19.9 milioni di euro. Mensilità che CR7, ora impegnato in Arabia Saudita, vuole recuperare. La Juventus in epoca Covid fece due manovre stipendi, nel 2020 e nel 2021. E all’epoca Cristiano Ronaldo percepiva un ingaggio stagionale di 31 milioni netti. Discorso diverso per un altro ex Juventus: Dybala infatti, come ricorda la Gazzetta, ha trovato un accordo col club bianconero per incassare i suoi circa 3 milioni di stipendi arretrati.