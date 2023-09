Milan, l’indiscrezione di Repubblica: il club fa visita alla Uefa, il nuovo stadio candidato per Euro 2032?

di Redazione 17

Il Milan bussa alla porta dell’Uefa in ottica Europeo 2032. Secondo Repubblica, due alti dirigenti rossoneri hanno fatto visita alla federazione continentale a Nyon per illustrare il progetto del nuovo impianto che il club ha intenzione di costruire dalle parti di San Donato. Un impianto ultramoderno con una capienza di 72mila persone, che sarebbe utile anche per il torneo del 2032, che vede la candidatura congiunta di Italia e Turchia. La FIGC deve fornire entro il 2026 cinque impianti dove poter giocare, in modo che l’Uefa possa ratificare i luoghi delle partite in via ufficiale. Per ora Milano ‘gioca’ questa partita con San Siro, ma la visita della dirigenza rossonera a Nyon potrebbe essere una virtuale candidatura per il nuovo impianto.