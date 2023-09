Psg, l’Equipe stronca Skriniar: “Un calvario contro Moffi”

Otto punti in cinque partite per il Psg di Luis Enrique, sconfitto 3-2 dal Nizza al ritorno in campo dopo la sosta. La rete di Moffi al 21′ ha complicato il cammino dei parigini, che al 29′ hanno trovato il pareggio con Mbappè. Laborde (53′) e ancora Moffi (68′) hanno firmato il 3-1, prima della rete inutile del solito Mbappè (87′). In difficoltà l’ex Inter, Milan Skriniar che aveva mostrato qualche problema di inserimento già nel precampionato. L’Equipe in particolare ha inserito il difensore centrale tra i bocciati del match. “Calvario di Skriniar di fronte ad un Moffi scintillante”, è il titolo del quotidiano francese, che dedica anche un report al ritardo di condizione dei principali nuovi acquisti del club parigino. Su tutti l’ex Inter, ma anche Dembele e Goncalo Ramos non hanno convinto. “Al di là di un’impressione collettiva preoccupante, diversi giocatori hanno mostrato un livello di prestazione preoccupante quattro giorni prima dell’incontro contro il Borussia Dortmund: Milan Skriniar, Ousmane Dembélé e Gonçalo Ramos”, scrive l’Equipe.