Juventus-Cremonese 2-0, Ballardini: “E’ mancata la personalità”

“Avevamo l’obbligo di essere ordinati e coprire bene il campo. Quando si riusciva a rubare palla bisognava essere più bravi nella gestione e nel ripartire, lì è dove siamo mancati. Quando poi riesci a prendere la palla devi avere personalità e bravo a ribaltare l’azione, potevamo mettere in difficoltà la Juventus. E’ stato questo l’errore nostro più grosso in questa partita”. Con queste parole il tecnico della Cremonese, Davide Ballardini, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus.

“Dopo l’1-0 abbiamo provato con più giocatori offensivi, ma non ce l’abbiamo fatta. Si è vista la differenza con la Juve, è chiaro che tra noi e loro qualcosa di diverso c’è – ha aggiunto – Una cosa che aggiungerei è che nelle ultime partite ci sono mancati Dessers e Tsadjout. Nel finale potevano darci una mano, hanno fisicità, qualità e senso del gol. Sicuramente ci avrebbero fatto comodo”. Infine sulla salvezza: “Adesso pensiamo a sabato al Bologna che gioca molto bene. Senza calcoli”.