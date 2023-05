Juventus-Cremonese 2-0, Fagioli: “Importante sbloccarla, dispiace per Pogba”

“Primo tempo difficile, la Cremonese difendeva bene ma dovevamo solo sbloccarla per giocare più facilmente. All’inizio ho esultato, poi mi sono accorto di aver segnato alla Cremonese e mi sono fermato”. Le parole sono di Nicolò Fagioli che ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il 2-0 con cui la Juventus stasera ha superato la Cremonese nella 35esima giornata di Serie A. Il numero 44 bianconero, ex della gara, è poi andato sotto lo spicchio dei tifosi grigiorossi: “Li ho salutati perché mi ero dimenticato all’andata e mi sembrava giusto. Lo scorso anno è stata un’annata fantastica”. Il giocatore ha poi commentato l’infortunio di Pogba: “Eravamo contenti del suo ritorno, per me è un idolo perché lo vedo giocare da quando ero bambino. Mi dispiace per la ricaduta, spero non sia grave e gli auguro una pronta guarigione”. Infine un pensiero al ritorno di Europa League di giovedì a Siviglia: “Andiamo lì a giocarcela a viso aperto, vogliamo vincerla per andare in finale a Budapest”.