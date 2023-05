150 tifosi del Napoli fermati a Varese: erano pronti a un atto dimostrativo, sequestrati coltelli

Così come riporta l’Ansa, su conferma di fonti interne alla Questura di Varese, circa 150 tifosi del Napoli, la maggior parte di questi ultras, sono stati fermati nella città lombarda e costretti a invertire il senso di marcia dalla Polizia. I supporter, che viaggiavano su auto o NCC, sono stati fermati alle porte di Varese dalle forze dell’ordine e in seguito a ispezione sono stati sequestrati coltelli e petardi. Alcuni di loro hanno acceso dei fumogeni in segno di sfida nei confronti dei Carabinieri. Non solo: secondo quanto viene riferito, prima della partita contro il Monza i tifosi in questione volevano passare da Varese per un possibile atto dimostrativo in risposta alle aggressioni subite nelle scorse settimane durante i festeggiamenti per lo scudetto.