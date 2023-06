Inter, squadra accolta tra gli applausi al ritorno da Istanbul

Nonostante la sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City, l’Inter è stata accolta tra gli applausi di un piccolo gruppo di tifosi all’aeroporto di Milano Malpensa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sono atterrati alle 5.30 di mattina e, come prevedibile, l’umore non era dei migliori. L’ad Beppe Marotta ha comunque rivolto un sorriso ai pochi presenti, ringraziandoli. La squadra si è dunque divisa: alcuni giocatori sono saliti su un taxi per lasciare l’aeroporto, mentre Steven Zhang lo ha fatto alla guida di una macchina. La maggior parte dei giocatori è infine salita sul pullman societario. Com’è normale che sia, ci vorrà un po’ di tempo per metabolizzare la sconfitta prima di prendere il buono di questa stagione e iniziare a pianificare la prossima.