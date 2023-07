Amichevole estiva 2023: tris dell’Hellas Verona nel derby contro la Virtus

Nel ritiro di Primiero è andata in scena la terza amichevole estiva del precampionato 2023 per l’Hellas Verona, che ha affrontato la Virtus Verona. Come prevedibile, a vincere sono stati i ragazzi di Baroni, capaci di imporsi con il punteggio di 3-0. Tutte e tre le reti sono arrivate nel primo tempo, a firma di Hongla, Lazovic e Djuric. Nella ripresa invece da segnalare soprattutto l’esordio di Riccardo Saponara, neo acquisto degli scaligeri.

IL TABELLINO

RISULTATI AMICHEVOLI GIORNO PER GIORNO

CRONACA – Dopo un’iniziale fase di studio, l’Hellas Verona sblocca la gara al 21′ con Hongla, che si avventa su una palla allontanata dalla difesa sugli sviluppi di un corner e lascia partire un missile dalla distanza, battendo il portiere. Il raddoppio degli scaligeri arriva dopo appena 3′ ed è viziato da un retropassaggio sbagliato del portiere della Virtus. Darko Lazovic ringrazia e, calciando di prima intenzione da fuori area realizza il 2-0. Prima dell’intervallo c’è tempo anche della terza rete, realizzata dal neo entrato Djuric, che raccoglie l’assist di Ngonge e batte il portiere. Nella ripresa mister Baroni manda in campo forze fresche e concede spazio a tutti. In campo anche Saponara, arrivato pochi giorni fa, e Doig, uomo mercato. Nonostante qualche buona occasione in favore dell’Hellas, però, il risultato non cambia: il match finisce 3-0.