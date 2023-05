Juventus, Christillin su Agnelli: “Club senza di lui? Mi auguro di no, ma non sono nella testa di Elkann”

Evelina Christillin, nel corso di un’intervento all’evento de ‘Il Foglio Sportivo 2023’, ha commento la situazione societaria della Juventus e il possibile addio di Andrea Agnelli: “Il club senza di lui? Mi auguro di no, ma non sono nella testa di John Elkann. Nessun’altra società al mondo ha una proprietà come quella bianconera da cento anni, basti guardare a Milano e Roma. I loro club sono stati venduti a dei fondi di cui non si conoscono neanche i volti. Però business in business e se arriverà una buona offerta anche Elkaan la valuterà”.