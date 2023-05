Serie D: definito programma, orari e sedi degli spareggi

Sono state rese noti dal Dipartimento Interregionale le sedi dei campi neutri, gli orari e le modalità di accredito per i media degli spareggi in programma domenica 14 maggio alle 16.00. Lo spareggio tra Montegiorgio e Notaresco (Girone F) si disputerà allo stadio “Buitoni” di Sansepolcro, allo stadio dei “Marsi” di Avezzano (Aq) si affrontano Pomezia e Nola (Girone G). Sempre domenica alle 16.00 allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia si gioca lo spareggio del Girone H per la Promozione in Lega Pro Cavese-Brindisi.