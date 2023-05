PSG, è rottura con gli ultras: sciopero del tifo a tempo indeterminato

È rottura totale tra il Paris Saint-Germain e i suoi ultras, quelli del gruppo più numeroso. Il Collectif Ultras Paris, infatti, ha deciso di cessare le sue attività sugli spalti fino a nuovo avviso a causa di una profonda frattura con il club e in particolare con il suo presidente, Nasser al-Khelaïfi. L’annuncio è giunto in seguito ad un comunicato diramato proprio dal gruppo ultras, dopo che l’incontro avuto con la società non ha portato i frutti sperati. Ci sarà un vero e proprio sciopero del tifo, insomma, e il Paris Saint-Germain potrebbe, a questo punto, ritrovarsi a festeggiare la vittoria del campionato senza il sostegno dei propri tifosi più rumorosi,