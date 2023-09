Juventus, Chiesa e Gatti hanno lavorato in gruppo: entrambi a disposizione contro la Lazio

Buone notizie per la Juventus, che ritrova sia Federico Chiesa che Federico Gatti in vista della partita di Serie A 2023/2024 contro la Lazio. Il difensore aveva rimediato una distorsione contro l’Empoli, mentre l’attaccante aveva lasciato il ritiro della Nazionale in seguito ad un piccolo affaticamento all’adduttore. Entrambi si sono allenati regolarmente con il gruppo e saranno dunque a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri per il match dell’Allianz Stadium. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.