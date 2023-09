Nervi tesi in casa Salernitana: atteso in città, Dia non si presenta e si reca dai familiari in Francia

Il filo che lega Boulaye Dia alla Salernitana è sempre più sottile e rischia di spezzarsi da un momento all’altro. Dopo la recente multa per la questione Wolves, con tanto di mancata convocazione, alla vicenda si è aggiunto un nuovo capitolo. L’attaccante ha infatti risposto alla convocazione della Nazionale del Senegal, tuttavia non è sceso in campo a causa di un infortunio muscolare. Atteso in città nella giornata di martedì 12 settembre, Dia non si è però recato a Salerno, bensì in Francia da alcuni familiari. Una decisione che sottolinea il suo desiderio di stare lontano dal club, almeno per altre 24 ore.

Dal canto suo, la Salernitana non ha intenzione di troncare i rapporti, anzi spera di ricucire lo strappo e ritrovare quel giocatore che lo scorso anno è stato determinante per la salvezza. Pertanto il club aspetta pazientemente Dia per sottoporlo agli esami strumentali, così da valutare l’entità dell’infortunio e poi finalmente fare pace. Con il calciomercato ormai chiuso in tutto il mondo, non avrebbe senso infatti un’intera stagione da separati in casa.