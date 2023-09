Fiorentina, Barone: “Contro l’Atalanta mi auguro ci sia lo stadio pieno”

“Le Nazionali sono sempre un orgoglio per noi. E’ una cosa prestigiosa avere dei giocatori che giocano in Nazionale. Purtroppo creano anche dei problemi, visto l’infortunio che ha rimediato ieri Mina, anche le due gare giocate da Nico Gonzalez…ma fa parte del calcio. Abbiamo anche tanti giovani che giocano con le nazionali giovanili”. Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone a proposito della situazione in infermeria del club viola. E sul Viola Park: “Siamo ai dettagli. Sono sicuro che a fine mese o inizio ottobre ci sarà la possibilità di avere l’agibilità. Così i genitori potranno entrare dentro, i tifosi entrare e vedere gli allenamenti quando ci sarà la possibilità”. Sul prossimo match con l’Atalanta: “Mi auguro che ci sia lo stadio pieno. Anzi voglio fare un appello, venite a tifare e sostenere la Fiorentina contro l’Atalanta. Per noi la partita di domenica è molto importante, dopo la brutta partita contro l’Inter in cui abbiamo sbagliato molto, tutto. Stiamo lavorando per far sì che non si ripeta quando accaduto. La squadra ha lavorato bene, quindi siamo fiduciosi”.